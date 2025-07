Pieve di Coriano: 37enne indiana si chiude in una stanza e si impicca

PIEVE DI CORIANO Una donna di nazionalità indiana di 37 anni si è tolta la vita questa mattina nell’abitazione dei suoi genitori a Pieve di Coriano. La donna, che soffriva da tempo di crisi depressiv4e, si è impiccata con una corda all’interno di una stanza in cui si era chiusa a chiave. Quando un familiare ha scoperto l’accaduto era ormai troppo tardi. Per la 37enne non c’era più nulla da fare. Sul posto oltre al personale del 118, il cui medico ha constatato il decesso, e i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta della stanza e in seguito hanno recuperato il cadavere, sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata restituita ai familiari.