Comune, manovra estiva da quasi 9 milioni

MANTOVA Arriverà martedì 29 in consiglio comunale la variazione di assestamento di oltre 9 milioni passata ieri al vaglio della commissione bilancio dove il vicesindaco Giovanni Buvoli ha sintetizzato i termini della “manovrina” già approvata dalla giunta.

Dalla ricognizione sui principali aggregati emerge il mantenimento del pareggio finanziario e la conferma della solidità della gestione che si avvale principalmente di queste nuove entrate: l’applicazione dell’avanzo di bilancio 2024 per 927mila euro; contributi regionali per 500mila; il contributo da rimodulazione del progetto autobus per 925mila; maggiori oneri per 205mila; espropri per 534mila; Peba per 294mila euro; fondi europei addirittura per 2.9 milioni e fondi ministeriali per 80mila, oltre a maggiori incassi da Imu per 191mila e recuperi da evasione per 398mila euro.

Significativi anche i maggiori dividendi dalle partecipate per 554mila euro e recupero crediti dal fondo crediti di dubbia esigibilità per altri 630mila euro.

Queste maggiori entrate sono state impegnate per 7,5 milioni in investimenti e opere, fra cui si evidenziano i 2,9 milioni per il “Kiss and Ride” in zona stazione Fs e ciclopedonale di collegamento tra stazione e cavalcavia, quasi un milione per interventi su alloggi Erp e scuole, e 710mila euro per l’acquisizione della futura nuova sede Aster.