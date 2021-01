Pirossina, ora il Comune di Castiglione fa sul serio: al via l’esproprio

CASTIGLIONE – Ora si fa sul serio: nel consiglio comunale convocato per lunedì prossimo verrà affrontato di nuovo il tema dell’ex cava di ghiaia Pirossina. Nell’occasione infatti viene portata in approvazione l’apposizione del vincolo di esproprio sulla grande area alle porte di Castiglione. Detto in altri termini, con tale passaggio il Comune dà concretamente il via alle operazioni di esproprio dell’ex cava.

Solamente alcune settimane fa infatti il tema Pirossina era già passato in consiglio: in quel caso il parlamentino castiglionese era stato chiamato a dare il via alle procedure e a cambiare in seno al piano di governo del territorio la destinazione d’uso dell’ex cava. Nel corso del consiglio di lunedì invece con l’approvazione del punto – salvo clamorosi colpi di scena – verrà dato il via alla procedura di esproprio.

«Il punto che siamo chiamati ad analizzare in consiglio – spiega il sindaco Enrico Volpi – è un punto fondamentale nell’ambito di questa partita. Finora nessuno ha fatto ricorso, nemmeno i proprietari. E lo scorso 19 gennaio è scaduto il termine per presentare osservazioni: non ce ne è prevenuta nessuna da parte di nessuno degli organi interessati. Anzi, da parte della Provincia abbiamo ricevuto i complimenti per il progetto che intendiamo realizzare. Siamo quindi intenzionati ad andare avanti per la nostra strada. Se non verranno presentati ricorsi, la pratica di esproprio dovrebbe concludersi in 6-8 mesi. In caso contrario l’iter si allungherà. Ma confidiamo – conclude il sindaco – che eventuali ricorsi cadano nel vuoto: anzitutto perché i proprietari dell’area nel corso degli ultimi 30 anni non hanno dimostrato alcun interesse ad investire in quell’area. E poi perché il nostro Comune, in questo progetto di pubblica utilità, è spalleggiato anche dai Comni limitrofi e dalla Provincia. In tempi quanto più possibile brevi contiamo di chiudere una partita ormai trentennale andando a eliminare definitivamente qualsiasi possibilit che lì venga creata una discarica o impianto simile». Obiettivo, come noto, è la realizzazione di una grande area per feste e spettacoli.