Pallavolo serie A3 – Coppa Italia, addio sogno Final Four. Il Gabbiano s’inchina a Reggio Emilia

Reggio Emilia Niente da fare per il Gabbiano Farmamed: il sogno della Final Four di Coppa Italia s’infrange contro la corazzata Reggio Emilia, che chiude il match in un’ora e mezza per 3-0. Il Top Team prova a reggere il ritmo, almeno nel primo e terzo set del match, ma la Conad non lascia scampo.
CONAD REGGIO EMILIA-GABBIANO FARMAMED 3-0 (25-20, 25-16, 25-22)
CONAD REGGIO EMILIA Santambrogio, Chevalier 16, Barone 7, Mian 14, Mazzon 6, Sighinolfi 5, Zecca (L), Marini (L). Ne: Bertoni, Signorini, Scaltriti, Alberghini, Catellani, Sanguanini. . All.: Zagni-Fanuli.
GABBIANO FARMAMED Selleri, Maiocchi 13, Simoni 6, Baldazzi 4, Baciocco 12, Andriola 8, El Moudden (L), Pinali 3, Sommavilla (L), Guerriero, Zanini, Gola. Ne: Toajari.
All.: Radici-Lorenzi.
ARBITRI Giulietti e Magnino di Perugia.
NOTE Durata set: 24’, 21’, 29’, tot: 74’. Battute sbagliate: Reggio 9, Mantova 18. Ace 6-3, muri punto 5-3.