Porto, iscrizioni on line per i servizi scolastici possibili fino al 30 giugno

Porto Mantovano Dal 15 maggio al 30 giugno 2023 sono aperte le iscrizioni online ai servizi scolastici di trasporto, prescuola, mensa, educatore in mensa, doposcuola per il prossimo a.s.2023/2024.

L’iscrizione deve essere effettuata, esclusivamente online, da tutte le famiglie che ne hanno necessità, comprese quelle che hanno già usufruito dei servizi scolastici nella.s. 2022/2023.

Si informa che per i servizi mensa e trasporto è possibile richiedere la tariffa agevolata allegando, durante liscrizione online, il Documento ISEE 2023 del nucleo familiare anagrafico del richiedente il servizio.

L’amministrazione comunale ricorda, inoltre, che la tariffa agevolata decorre dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione dellISEE in corso di validità.