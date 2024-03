Contro la violenza una panchina rossa alla Casa del Mantegna

MANTOVA – Una nuova iniziativa in occasione della Giornata internazionale della donna, che si è celebrata come ogni anno lo scorso otto marzo. Nel solco dell’impegno contro la violenza di genere, infatti, Palazzo di Bagno ha deciso di procedere con una iniziativa che sarà visibile a migliaia di persone: l’installazione di una panchina rossa nel giardino interno della Casa del Mantegna. Come noto infatti la panchina rossa è uno dei simboli della lotta alla violenza di genere e alla violenza contro le donne, e la Provincia di Mantova ha deciso di procedere con la sua installazione in un luogo particolarmente frequentato. Basti pensare, in tal senso, all’afflusso di pubblico che la Casa del Mantegna registra ogni anno ad esempio in occasione del Festivaletteratura. L’iniziativa è in programma per lunedì prossimo (25 marzo) alle 16.30 appunto nel giardino della Casa del Mantegna. Letture a cura dell’Accademia Campogalliani.