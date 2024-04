Consiglio antifascista: la proposta del sindaco passa all’unanimità

PEGOGNAGA – «Tutti antifascisti!» è stata la proposta di Matteo Zilocchi, sindaco di Pegognaga, nell’ultima seduta di consiglio del mandato, tenutasi mercoledì sera. «Ho una comunicazione di carattere straordinario – ha annunciato in apertura – nel 79° anniversario della Liberazione ritengo opportuno leggervi in questa sede il discorso integrale di Scurati, che ho inserito nel mio discorso che pronuncerò. Penso di fare bene, come hanno fatto anche altri, ad assumermi la responsabilità di leggerlo. Con piena consapevolezza. Senza nessun tipo di problema. Rappresentando anche la possibilità, di noi tutti, per distinguerci, com’è il consiglio comunale di Pegognaga, definendoci tutti antifascisti».Viola Messori di RiAttiviamo Pego gli risponde così «Proprio perché dici che ci definiamo tutti antifascisti, ti faccio da candidata con questa proposta, ovvero portare avanti pubblicamente quella del capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, così come dedicare il seggio dal quale Giacomo Matteotti pronunciò il suo ultimo discorso, alla sua memoria, senza assegnarlo a nessun gruppo. Proposta sostenuta anche dagli altri gruppi di opposizione». «Per me non sussiste problema» le risponde Zilocchi. «Matteotti – interviene Tertulliano Lasagna, della maggioranza – ha combattuto Mussolini fin dal primo momento con determinazione, trovandosi solo. Se la Sinistra fosse stata unita molto probabilmente non sarebbe accaduto quello che sappiamo essere successo.».