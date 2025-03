Poste Italiane celebra la 175° edizione della Bigolada con uno speciale annullo filatelico

MANTOVA Poste Italiane, in collaborazione con la Pro loco di Castel D’Ario, parteciperà alle celebrazioni della 175° Edizione della Bigolada 2025 con uno speciale annullo filatelico.

Per l’occasione sarà allestita una postazione filatelica presso Piazza Garibaldi, dove sarà possibile ottenere l’annullo con il timbro appositamente creato per celebrare l’importante ricorrenza.

È prevista una cerimonia di timbratura alla presenza del Presidente della Proloco Andrea Zuliani, del Sindaco Daniela Castro e dei rappresentanti di Poste Italiane.

Oltre al bollo filatelico saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli anche di tematiche attinenti alla manifestazione.

La clientela potrà inoltre acquistare i tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 5 marzo 2025, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Mantova centro, Piazza Martiri di Belfiore 15, per i sessanta giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.