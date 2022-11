Giornata di studio presso il cantiere del Parco del Te

MANTOVA Il cantiere del Parco del Te per un giorno è diventato un laboratorio di studio all’aperto. Nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre 15 tecnici, tra iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e funzionari di Enti pubblici che operano nel settore del verde, hanno partecipato ad un momento di formazione in campo, visionando da vicino come viene messo a dimora un albero con la tecnica degli ancoraggi sotterranei, vantaggiosa per la stabilità della pianta e ottimale per l’estetica del nuovo giardino.

I tecnici hanno potuto visitare il cantiere, ovviamente indossando abbigliamento adeguato alla sicurezza e accompagnati da personale dedicato, potendo costatare che con la piantagione degli alberi il parco comincia a prendere corpo, entrando nel vivo di una vera trasformazione.

Presenti sul campo per il Comune di Mantova il direttore dei lavori Marcella Ghidoni e il responsabile della sicurezza Antonio Fabbri, coadiuvati da Giorgio Grossi e dai tecnici di Mantova Ambiente in rappresentanza del raggruppamento di imprese che comprende anche Reggiani srl, Tea Rete Luce e Bottoli Costruzioni. In rappresentanza dell’Ordine degli Agronomi è intervenuta Susanna Perlini.

La giornata di attività sul campo, organizzata dal Comune di Mantova, dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali e dall’Associazione Pubblici Giardini, si colloca nell’ambito delle celebrazioni legate alla Giornata nazionale degli Alberi che prevede lo sviluppo degli spazi verdi urbani.