Rissa per l’acquisto di un’auto usata: 2 feriti

MANTOVA – A scatenare la furibonda lite, con tanto di feriti, il mancato accordo circa l’acquisto di un’auto usata. Per questo motivo l’altra notte è dovuta persino intervenire la Polizia per sedare la violenta rissa scoppiata tra cittadini extracomunitari nella prima periferia del capoluogo. Una volta giunti sul luogo dell’intervento, in via Guastalla a Gambarara, gli uomini della “Squadra Volante” hanno infatti rinvenuto due persone riverse a terra, alle quali i sanitari del 118 stavano già prestando le prime cure. Gli agenti, pertanto, nel tentativo di ricostruire quanto accaduto, chiedevano spiegazione ai due soggetti, entrambi di origini pakistane residenti in provincia e pregiudicati per vari reati, tra i quali falsa attestazione a pubblico ufficiale, frode informatica, ingiurie, falsità materiale commessa dal privato ed immigrazione illegale; i due stranieri ancora in forte stato di agitazione, non sono riusciti tuttavia a fornire delucidazioni plausibili circa la dinamica dell’evento violento. Benché le lesioni subite durante la rissa non fossero apparentemente gravi, i sanitari hanno optato in ogni caso per accompagnarli al pronto Soccorso dell’ospedale Carlo Poma per effettuare esami clinici più approfonditi. I poliziotti, non essendo riusciti dai due feriti a reperire riscontri precisi sui fatti, hanno deciso così di contattare una terza persona, sempre di nazionalità pakistana – anch’essa con numerosi precedenti per ricettazione, truffa, simulazione di reato, favoreggiamento all’immigrazione clandestina – non coinvolta però nella colluttazione, ma comunque presente all’accaduto; incalzato dalle domande degli agenti l’uomo riferiva quindi che alcune ore prima erano giunti nella sua abitazione quattro connazionali, tutti provenienti da Brescia, per perfezionare e concludere l’acquisto di un’autovettura usata; durante la contrattazione, per la verifica dei documenti della vettura, sopraggiungevano anche gli altri due pakistani, successivamente rimasti feriti nella rissa, con i quali, non riuscendo a trovare un accordo, iniziava un’accesa discussione che ben presto degenerava in un violento scontro fisico, che proseguiva a suon di calci e pugni sino in strada. Al termine dell’aggressione i due stranieri residenti in provincia di Mantova restavano quindi a terra feriti, mentre gli altri quattro si allontanavano a bordo di un’auto in direzione di Brescia.