Pranzo solidale da casa in aiuto ai commercianti di Medole

MEDOLE – Si terrà domani il “Pranzo solidale a distanza”, iniziativa organizzata dall’associazione MedolEventi in collaborazione con i ristoranti del paese: Albergo La Pieve, Caffè Roma, Osteria da Ale e Trattoria La Lanterna, che gestiranno il pranzo sociale e solidale da asporto. Un modo semplice e concreto di mantenere vivo il senso di comunità, dimostrando vicinanza e sostegno alle attività locali maggiormente limitate dalle attuali restrizioni sanitarie.

Sono già ben 500 le prenotazioni all’iniziativa e i coperti saranno consegnati nelle abitazioni dei medolesi, accompagnati dalle “scalette”, il biscottino povero della tradizione. Al pranzo e al dolce si aggiunge anche una sottoscrizione a premi con 4 buoni da cinquanta euro ciascuno in palio per altrettante cene nei ristoranti del paese. Il menù prevede baccalà con polenta, guanciale di maiale arrosto con patate e polenta, maccheroncini di pasta fresca con salsiccia e zucca e stracotto di cavallo con polenta e finocchio gratinato. I piatti costano 12 euro l’uno, mentre i biglietti per la sottoscrizione, oltre a quelli distribuiti in omaggio ai partecipanti, costano 0,50 euro l’uno. Info: 392-4890429 o 340-2425688.