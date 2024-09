San Giorgio – Nasce la comunità energetica: “Investimento per la comunità”

San Giorgio Bigarello L’Amministrazione Comunale di San Giorgio Bigarello annuncia l’avvio di un’iniziativa volta a esplorare le potenzialità della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul proprio territorio. Il progetto si iscrive nell’ambito di “Ace3t-clima Acqua, Calore ed Energia”, la Strategia di Transizione Climatica che contribuisce alla realizzazione di processi di rigenerazione ambientale nel territorio mantovano. Questa iniziativa fa seguito a una prima indagine conoscitiva realizzata nel febbraio 2024, durante la quale sono stati somministrati questionari online a cittadini, imprese e aziende agricole. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico.

L’amministrazione comunale intende valutare attentamente i benefici che una CER potrebbe apportare alla comunità di San Giorgio Bigarello e l’obiettivo alla base del progetto è quello di sollecitare un uso collettivo delle fonti rinnovabili tramite un lavoro di sinergia tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

«Riprendiamo il percorso da dove l’avevamo interrotto a seguito delle elezioni, – dichiara Beniamino Morselli, attuale Assessore all’Ambiente -riaffermando la volontà dell’Amministrazione a perseguire il risultato della creazione di una CER locale. Per quanto ci riguarda abbiamo già provveduto ad effettuare l’analisi energetica di tutti gli edifici pubblici, dati che ci serviranno per pianificare al meglio la futura comunità energetica». A tal proposito il Comune invita i singoli cittadini e le imprese del territorio a compilare un questionario per una seconda indagine su un’eventuale manifestazione di interesse. I link ai questionari, suddivisi in questionario per i cittadini, questionario per le imprese agricole e questionario per le imprese sono disponibili sul sito istituzionale del Comune (www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it) e saranno compilabili fino al 6 ottobre 2024.