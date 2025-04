Rugby – I leoncini del Viadana dall’U6 all’U12 brillano al “Torneo Città del Tricolore”

Viadana Questi i risultati del weekend per le squadre giovanili. «Domenica l’Under 6 ha partecipato al Torneo Città del Tricolore di Reggio Emilia – racconta l’educatore Minasi – Nella prima parte della giornata i nostri piccoli atleti si sono cimentati in una serie di giochi e percorsi motori insieme ai bambini delle altre società, condividendo momenti di sport e divertimento. Dopo una gustosa merenda, offerta dalla società e consegnata ai bambini direttamente dai giocatori della prima squadra del Valorugby, la giornata è proseguita con tante piccole partite non competitive. Al termine, tutti i bambini hanno ricevuto una medaglia a ricordo». Presente anche l’U8 allo stesso torneo. Il commento dell’educatore De Biase: «Ottima prestazione dei leoncini dell’U8 che conquistano un ottimo secondo posto cedendo in finale solo al Petrarca». Per l’U10, il commento dell’educatore Placidi: «I ragazzi hanno mostrato segnali positivi. Le due squadre schierate, Viadana e Casalmaggiore, hanno portato in campo da subito tanta grinta e un buon rugby».

«Domenica molto positiva per l’U12 – afferma coach Claudia Salvador – al “Città del Tricolore”, dove hanno conquistato un ottimo quinto posto tra tante squadre provenienti da tutta Italia. Al Triangolare, il Viadana Under 14 ha battuto Parma 10-0 e 15-10 gli Highlanders Formigine. L’U18 ha sconfitto allo Zaffanella 47-7 il Rugby Lecco e l’U16 il Rugby Orio per 41-24.