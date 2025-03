Progetti del Cuore supporta i servizi erogati dalla Croce Rossa Italiana

MANTOVA Un gesto di solidarietà che arriva dritto al cuore delle persone che fanno parte della comunità locale. Il mezzo sarà infatti un alleato fondamentale per l’Ente, impiegato in servizi essenziali per i cittadini più fragili, come il trasporto socio-sanitario per visite mediche e terapie, gli interventi della Protezione Civile in caso di calamità o emergenze, l’assistenza sanitaria durante eventi pubblici e il supporto sociale alle persone in difficoltà.

“Questo nuovo veicolo è molto più di un semplice mezzo di trasporto: è il simbolo di un’azione corale per il bene comune che unisce aziende, associazioni e istituzioni. Un impegno concreto per rispondere ai bisogni del territorio e costruire un futuro migliore, insieme. Siamo grati alle imprese locali che hanno dimostrato grande generosità, rendendo possibile questa iniziativa. Grazie a loro, siamo orgogliosi di poter supportare l’instancabile lavoro del Comitato Poggio- Sermide della Croce Rossa Italiana.” ha commentato Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore.