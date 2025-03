Gli Autogol il 26 al teatro Sociale

Mantova Live Theatre, la rassegna a teatro organizzata da Mister Wolf, ospita il 26 marzo, al Sociale di Mantova Gli Autogol.

Dal successo social passando a quello del Prima Festival e del Tim Summer Hits: Gli Autogol (il trio comico sportivo per eccellenza) fa il suo esordio sul palcoscenico con “Calcio Spettacolo”, spettacolo tutto da ridere.

Uno spettacolo di e con Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, che saranno sul palco del Massimo cittadino, mercoledì alle ore 21.

Ambientato in uno spogliatoio, Alessandro, Michele e Rollo propongono uno spettacolo in cui si alterneranno le loro gag più iconiche ai luoghi comuni che ogni ragazzo vive prima di una partita di calcetto con gli amici o prima del trendissimo paddle.

E poi le parodie, quelle più amate dal pubblico del web, senza dimenticare le imitazioni di giocatori e allenatori della Serie A.

Un ritorno alle origini per Gli Autogol. I loro esordi sono stati proprio nel teatro dell’oratorio di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia, dove tutto è iniziato e dove tutto continuerà. Una passione nata prima dell’arrivo sui social e che non hanno mai dimenticato.

I biglietti sono in vendita su TicketOne.it, presso la biglietteria del teatro e nei punti vendita autorizzati.