Provoca un incidente: aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti

BOZZOLO I Carabinieri della Stazione di Bozzolo hanno denunciato nelle scorse ore un giovane per guida in stato di ebbrezza. I militari infatti, nei giorni scorsi, erano intervenuti su in sinistro stradale in via Dante a Bozzolo, causato da M.P., un 23enne nato nel Cremonese e residente a Bozzolo, che alla guida di un veicolo provocava un incidente senza feriti ma con soli danni materiali. A seguito degli accertamenti eseguiti, il giovane è risultato avere un tasso alcolemico di circa 4 volte superiore ai limiti, ed è quindi stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza.