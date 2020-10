Quattro mini alloggi nella Rsa di Ostiglia con fondi Gal e del Comune

OSTIGLIA – Quattro mini alloggi nella sede della Rsa Belfanti di Ostiglia: questo il progetto che verrà realizzato grazie a un bando del Gal e a un contributo del Comune di 20mila euro. Dall’esperienza dell’housing sociale attivata dalla Fondazione Belfanti, con otto posti letto a disposzione al secondo piano della struttura , è emersa l’esigenza di far fronte a bisogni urgenti di soccorso e di emergenza socio assistenziale che non possono essere offerti dai servizi attuali e rivolti a persone autosufficienti, ma in condizioni di fragilità.

Il nuovo progetto, finanziato con un bando del Gal, prevede dunque la trasformazione delle attuali camere a due posti letto con servizi condivisi, in 4 monolocali con angolo cottura e servizi igienici autonomi, con lo scopo di accogliere soggetti anziani fragili e di offrire loro risposte di tipo sociale e di supervisione socio assistenziale.

In sostanza i soggetti che potranno usufruire di questi alloggi protetti potranno comunque avere la disponibilità di un operatore reperibile su tutto l’arco della giornata sia per avere un supporto all’igiene quotidiana sia per l’assunzione di farmaci; e comunque avranno la possibilità di partecipare a tutte le attività della struttura fatta salva la scelta se prepararsi il pasto o se usufruire dei pasti della Rsa. Un progetto dunque che mira a dare un senso diverso all’immagine dell’ospite di una struttura sanitaria e assistenziale.