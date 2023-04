“Torricella, frazione di serie B”: opposizione di nuovo all’attacco

MOTTEGGIANA Valorizzare il centro storico di Torricella e recuperarne l’immobile ex scuole elementari ad oggi sede di Protezione Civile: è quanto richiesto all’amministrazione di Motteggiana dal gruppo di minoranza “Motteggiana per un cambiamento” con un testo di mozione che si farebbe carico delle testimonianze e delle lamentele di alcuni cittadini abitanti della stessa frazione. «Abbiamo deciso di presentare questa mozione – spiega Massimo Bonesi, consigliere di opposizione di Motteggiana – poiché alcuni cittadini residente nella frazione di Torricella ci hanno manifestato un senso di trascuratezza nei confronti del centro storico del paese, rendendoci partecipi in particolar modo, di interventi specifici da attuare. Con simile mozione abbiamo posto all’attenzione dell’amministrazione gli interventi richiamati dagli stessi residenti». Tra gli interventi proposti dal gruppo di minoranza vi si trovano i lavori di riqualificazione della facciata dello stabile conosciuto come ex scuole elementari di Torricella e come detto, oggi sede di Protezione Civile: «Sui cornicioni dello stabile sono presenti cavi penzolanti che andrebbero sistemati e zone scrostate da rintonacare – continua il consigliere di opposizione – oltre ciò la struttura necessiterebbe di una totale opera di ritinteggiatura». Ma tra le richieste evidenziate dalla minoranza e secondo la stessa, provenienti dai cittadini vi sono anche l’installazione di giostre e giochi per bambini nell’area fiancheggiante la canonica del paese, l’installazione di uno smokers point, come già effettuato nelle altre frazioni e la realizzazione di un hotspot wifi pubblico e gratuito. «Come cittadini di Torricella, – conclude il consigliere di minoranza Bonesi – i residenti hanno detto di sentirsi trascurati dall’attuale amministrazione poiché sia lo smokers point, sia il wifi pubblico nelle altre frazione sono già presenti contrariamente a Torricella che ancora oggi continua richiederne il posizionamento». Le proposte evidenziate nel testo di mozione, saranno discusse insieme all’amministrazione comunale di Motteggiana con l’intento di favorire e trovare rimedio alle problematiche lamentate dai residenti.