Calciomercato dilettanti – Doppietta Governolese: presi Andreato e Piva. Cantarelli nuovo mister della Roverbellese

Mantova Fumata nera in casa Suzzara: sembra svanita la possibilità di un ingresso nel club di nuovi soci e Palvarini, destinato quindi a restare al timone, sta cercando di trovare la quadra in febbrili riunioni con lo staff. Ancora da definire il futuro del direttore sportivo Carlo Piccinini, che aveva manifestato propositi di addio. Le questioni tecniche al momento restano in stand by.

L’Asola conferma in blocco, a partire ovviamente da mister Franzini, la squadra che tanto bene ha fatto nella stagione da poco conclusa (ai play off). Restano quindi i portieri Manuel Marcolini e Somenzi, poi Iavarone, Stefano e Alessandro Motta, Levorato, Burato, Shima, Moreni, Buonaiuto, Chiari, Cigala e Di Mango. Il diesse Sandrini in questi giorni completerà il giro dei colloqui con Chitò, Beretta, Brentonico e Caldera per valutare la loro disponibilità a rimanere in biancorosso.

Il Marmirolo-UnionTeam deve risolvere la grana allenatore dopo le dimissioni di Petrozzi: ha fatto un sondaggio con Paolo Corghi, che ha lasciato l’Ambrosiana ma attende una chiamata dall’Eccellenza. Sembra sia andato a vuoto anche il tentativo con Michele Jacopetti, che ha declinato l’offerta e rimarrà al San Lazzaro.

Doppio colpo della Governolese: dal Porto arriva l’esperto centrocampista Stefano Andreato, dal Soave un altro giocatore di caratura ed esperienza come Juri Piva. Il prossimo obiettivo è Garutti del Suzzara, pupillo di mister Bizzoccoli. Ancora in sospeso la posizione di Omoregie, che incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza rossoblù, ma ha già un accordo di massima col Nogara di Marco Goldoni. A proposito del Nogara, la neopromossa Villimpentese vuole Serraino, in uscita dal club veronese. Il primo contatto è stato positivo, il giocatore si è preso qualche giorno prima di decidere. Braghiroli e Vitaglione andranno a Bonferraro. Il Gonzaga ha messo nel mirino Giacomo Dondi, Pini, Giarruffo (sarebbe un ritorno) e Meloni; il portiere Modena vestirà il biancazzurro per l’ottava stagione consecutiva.

Due panchina sistemate in Seconda Categoria: Giuseppe Fido guiderà la Voltesi per la terza stagione consecutiva, mentre Cristian Cantarelli è il nuovo allenatore della Roverbellese.