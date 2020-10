Covid, ancora contagi nelle scuole della Provincia

S.BENEDETTO/SOLFERINO – Ancora due contagi nelle scuole della nostra provincia: il primo caso è stato segnalato ieri dal sindaco di San Benedetto Po, Roberto Lasagna, nel corso di una diretta Facebook. In un nucleo famigliare colpito da Covid è presente un bimbo iscritto alla scuola primaria e anche lui positivo. Il protocollo è stato ovviamente immediatamente aperto e con esso è stata disposta la messa in quarantena dei 18 compagni di classe del bambino. Nessuna quarantena per le tre insegnanti della classe, non considerate a contatto diretto col bambino ma tutte e tre dovranno sottoporsi al tampone. L’aula utilizzata dalla classe sarà subito sanificata.

Una classe in quarantena a San Benedetto Po, un plesso scolastico, sia pure di piccole dimensioni, interamente chiuso a Solferino: nell’asilo aperto non più di un mese fa e gestito dalla cooperativa Trangram, è stata infatti riscontrata la positività di una insegnante. I bimbi messi in quarantena sono sei in quanto tre erano da diversi giorni a casa per motivi personali e non riconducibili al contagio. Il 26 ottobre è previsto il tampone mentre la sanificazione è già stata avviata. Costante contatto tra la scuola, Ats e il sindaco Germano Bignotti.