Calcio Serie D – Mantova, tifosi in aumento. Al Martelli mai sotto i 2mila

Mantova Quattordici tifosi in più al Martelli rispetto a un anno fa. Questo emerge dal calcolo degli spettatori nelle 8 gare casalinghe disputate dal Mantova nel girone d’andata. La media è di 2.292 contro i 2.278 della scorsa stagione (play off compresi). Un’inezia? A prima vista sì. Mica tanto se consideriamo una manciata di variabili non proprio ininfluenti.

Primo: l’amaro epilogo della scorsa stagione. Che ha riservato ai poveri tifosi biancorossi tre cocenti delusioni in serie: la sconfitta nel testa a testa col Como per la promozione diretta; il ko in finale play off contro la Pro Sesto; l’impossibilità di tentare la via del ripescaggio in C, causa doppia proprietà di Maurizio Setti. Seconda variabile: il terzo anno consecutivo in Serie D, primato negativo nella storia dell’Acm. Terza variabile: l’inserimento in un girone meno impegnativo e meno stimolante rispetto a quello lombardo-veneto dello scorso anno. Quarta variabile: lo smembramento di una squadra che era entrata nel cuore della tifoseria, a cominciare dall’allenatore Massimo Morgia, sostituito dall’emergente Lucio Brando (un solo anno di D alle spalle).

Bene, tutti questi elementi avrebbero potuto provocare un disamoramento dei tifosi nei confronti del Mantova. Invece, non solo questa perdita di affetto non si è registrata, ma il seguito è addirittura aumentato – sia pur di poche unità. Un segnale lo si era avuto già in estate, con la campagna abbonamenti che aveva toccato quota 1.750, contro i 1.577 di un anno fa. D’accordo: è durata di più ed è stata chiusa alla terza giornata di campionato. Ma i numeri danno ragione a chi questa strategia ha adottato. La brillante esperienza in Tim Cup e l’eccellente partenza in campionato hanno portato ulteriore entusiasmo, col risultato che anche il Mantova 2019-20 è presto entrato nelle grazie della tifoseria mantovana. Ecco allora che qualsiasi timore di “fuga dal Martelli” è stato spazzato via.

Entrando nel dettaglio, si può notare che in nessuna partita i tifosi sono scesi sotto le 2mila unità. Lo scorso campionato, invece, era accaduto tre volte: alla seconda giornata con l’Olginatese (1.890), alla 15esima col Caravaggio (1.875) e, incredibilmente, nella semifinale play off con la Caronnese (1.176). Allo stesso tempo, va detto che nessuna partita ha superato quota 3mila, mentre nella scorsa stagione era avvenuto due volte: Mantova-Como (3.551, con nutrita presenza ospite a gonfiare il dato) e Mantova-Seregno (3.500, numero agevolato dai biglietti scontati). Potrebbe diventare questo il prossimo obiettivo, che peraltro la squadra di basket degli Stings ha già centrato. Nessuna sorpresa sul match più seguito di questa stagione: non poteva che essere Mantova-Fiorenzuola, prima contro seconda. Segue Mantova-Correggese. In entrambi i casi siamo lontanissimi dai picchi di Mantova-Como, ma c’è un intero girone di ritorno per raggiungerli o addirittura superarli. Magari verso primavera, quando la matematica comincerà a distribuire i suoi verdetti.