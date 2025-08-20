Ramo caduto nel parco a Governolo, il sindaco: “Non è colpa del Comune”

GOVERNOLO (Roncoferraro) – Riguardo all’intervento dei Vigili del Fuoco effettuato domenica pomeriggio ai giardinetti di via Paolo Aldo Scrofani a Governolo, il sindaco di Roncoferraro Sergio Rossi ha inteso produrre alcune precisazioni, anche al fine di smorzare le immancabili polemiche generatesi sui social.

«Nello specifico mi corre l’obbligo di osservare che l’intervento del 115 si è reso necessario non per mancanza di manutenzione, bensì per una mera fatalità dovuta alle avverse condizione atmosferiche dei giorni scorsi. Come amministrazione – spiega il primo cittadino – abbiamo a cuore la sicurezza e la manutenzione del territorio e, infatti, seguiamo un cronoprogramma redatto da un agronomo che stabilisce per ogni albero censito nel Comune il suo stato di salute e una programmazione degli interventi da fare».

Lo stesso parco giochi di via Scrofani era stato interessato, la scorsa di primavera, da un importante intervento di rimonda del secco.

«Pure l’albero dal quale si è staccato il ramo era stato oggetto di un’accurata potatura dei rami bassi e sarebbero previsti, come da relazione agronomica, lavori di cimatura dei rami più alti per questo inverno. Peraltro il ramo che si è rotto era sano. Quindi, seppur tra mille difficoltà economiche (nell’ultimo consiglio comunale abbiamo dovuto approvare una variazione di bilancio “lacrime e sangue” che ci ha imposto di aumentare di ben 100.000 euro il capitolo delle utenze luce e gas comunali, ndr) si cerca e cercheremo sempre di porre la massima attenzione alla manutenzione del territorio. Poi, però, capitano situazioni non prevedibili rispetto alle quali la programmazione poco può fare, e qui arrivo all’altro punto. La nostra amministrazione è molto presente sul territorio e raccoglie varie segnalazioni da parte dei cittadini; e quando vengono fatte ci attiviamo immediatamente per risolvere i problemi».

Da qui l’invito del sindaco a segnalare le criticità del territorio agli uffici e anche agli amministratori «perché è intuitivo che non si possano avere gli occhi dappertutto ed ogni aiuto in tal senso è utile e apprezzato. Questo – puntualizza Rossi – sarebbe l’iter virtuoso per migliorare l’efficacia dell’attività amministrativa. Il discorso cambia, invece, se tali episodi sono funzionali alla speculazione politica. Nel qual caso avrei poco altro da aggiungere».

Il primo cittadino, dunque, chiede aiuto alla cittadinanza affinché gli interventi al verde pubblico, tra cui i parchi, possa essere puntuale e mirato.

MATTEO VINCENZI