Rapinano un 26enne dopo il prelievo al Bancomat: il branco acciuffato dai Carabinieri

CASTIGLIONE Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, quattro ventenni domiciliati nell’Alto Mantovano, poiché in ipotesi accusatoria, ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni in concorso.

L’aggressione, avvenuta alle ore 03.00 circa del 18 settembre scorso in via Cavour del comune Castiglione delle Stiviere, è stata commessa ai danni di un ventiseienne della zona che, ignaro di quanto gli sarebbe successo a breve, si accingeva a prelevare dallo sportello bancomat una cospicua somma di denaro.

Incalzato e raggiunto dal branco, composto dai quattro giovani denunciati, il malcapitato sarebbe stato minacciato e percosso di fatto, costringendolo così a consegnare loro il portafogli contenente la somma precedentemente prelevata (400 Euro) nonché il proprio telefono cellulare, cercando altresì di farsi consegnare il codice di utilizzo della tessera bancomat, in modo tale da poter effettuare ulteriori prelievi. Divincolatosi e datosi a precipitosa fuga, la vittima riusciva a raggiungere gli uffici della locale Stazione Carabinieri, permettendo ai militari di attivarsi nell’immediatezza dei fatti al fine di garantire alla giustizia i suoi presunti aggressori.

Grazie ad una serrata attività d’indagine, i militari di via T. Tasso riuscivano così a ricostruire, con esattezza, i momenti salienti dell’aggressione, identificando verosimilmente tutti i responsabili della presunta rapina.

È importante sottolineare che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.