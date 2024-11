Scovati dalle Fiamme Gialle dieci lavoratori “in nero”, multa e probabile sospensione dell’attività per un’azienda di logistica

MANTOVA Prosegue l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova, nel quadro del costante controllo economico del territorio, con ulteriore

intensificazione, dell’azione di prevenzione e contrasto, anche in materia di lavoro

sommerso, non ultimo in relazione a determinazioni, in sede di Comitato Provinciale per

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e relative direttive del Prefetto.

In tale ambito, con specifiche attività di servizio dedicate, il Gruppo della Guardia di

Finanza di Mantova e la dipendente Tenenza della Guardia di Finanza di Castiglione delle

Stiviere hanno accertato, nello scorso fine settimana, altri dieci lavoratori completamente

“in nero”, nei settori somministrazione, intrattenimento e logistica.

Conseguentemente, sono scattate le relative sanzioni, in materia di lavoro, ex art. 3, 3°

comma del Decreto Legge n. 12/2002 e successive modificazioni nonché, atteso il

superamento della soglia del 10% di lavoratori “in nero”, apposite segnalazioni, agli Uffici

Territoriali del Lavoro, per i connessi provvedimenti di sospensione delle attività, ex art. 14

del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Per due lavoratori “in nero”, soggetti stranieri, risultati privi del permesso di soggiorno,

prevista, altresì, la fattispecie aggravata, ex art. 22, 12° comma del Decreto Legislativo

n.286/1998.

Dall’inizio dell’anno, sono duecentocinquanta i lavoratori “in nero” ovvero “irregolari”,

scoperti dalla Guardia di Finanza di Mantova, con circa cinquanta datori di lavoro

verbalizzati per utilizzo irregolare di detta manodopera.

Inoltre, nell’ambito delle attività sottese al contrasto del sommerso d’azienda, per relative

irregolarità, nei confronti di venti soggetti economici è stata avanzata proposta di

cessazione d’ufficio della Partita I.V.A..