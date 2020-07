Controllati dai carabinieri, segnalato un giovane per possesso di Marijuana

SABBIONETA Nella giornata odierna i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta hanno segnalato alla Prefettura di Mantova un giovane per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Il ragazzo infatti, classe 1994, durante un controllo alla circolazione stradale da parte dei militari a Sabbioneta durante la notte scorsa, verso le ore due, è stato fermato alla guida della sua autovettura in compagnia di una ragazza classe 1995, e trovato in possesso di circa tre grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

Al termine degli accertamenti esperiti presso la Stazione Carabinieri di Sabbioneta, la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo, e il ragazzo segnalato alla Prefettura, ravvisandosi appunto la violazione dell’art.75 D.P.R. 309/1990.