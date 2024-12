Ricercato da mesi, un 33enne trovato a Curtatone dai carabinieri nascosto nell’armadio di un amico

CURTATONE – Un 30enne di origine tunisine ricercato da 7 mesi perchè condannato dalla Corte d’Appello di Brescia a 1un anno e 4 mesi di reclusione per aver commesso diversi furti, è stato trovato dai carabinieri a casa di un amico a Curtatone. I militari dell’Arma lo stavano cercando da tempo ed è così che finalmente, dopo diversi appostamenti, hanno fatto irruzione nell’abitazione dove pensavano potesse trovarsi e lo hanno beccato nascosto dentro ad un armadio. Il 30enne, dopo le formalità di rito, è stato quindi portato in carcere a Mantova. Il proprietario dell’appartamento, invece, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Curtatone per resistenza a Pubblico Ufficiale e favoreggiamento personale, avendo di fatto dato ospitalità e nascosto il tunisino, sapendo che era ricercato dalle Forze dell’Ordine.