L’incendio di Volta Mantovana causato da un corto circuito

VOLTA MANTOVANA – Sarebbe stato causato da un cortocircuito all’impianto di illuminazione, l’incendio nel quale sono andati bruciati all’alba di domenica mattina quintali di sterpaglie e rifiuti vegetali all’interno della piazzola ecologica di via Roma.

Dalle verifiche eseguite sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza del Comune, infatti, non si vede nessuno né entrare nella piazzola ecologica, né aggirarsi nella zona di raccolta e stoccaggio dei rifiuti. E, del resto, anche i vigili del fuoco giunti domenica mattina hanno dovuto tagliare un lucchetto della cancellata per poter accedere alla piazzola.

Al contrario, se le telecamere non hanno ripreso anima viva, hanno invece ripreso un fatto curioso: dal lampione interno che si trova proprio vicino ai rifiuti vegetali, la caduta di materiale vario dal punto luce. Di più. Le riprese con un drone evidenziano come la “cupola” del punto luce sia andata bruciata così come pure l’erba alla base del traliccio. Possibile che un cortocircuito abbia bruciato la lampada con conseguente materiale rovente o incendiato caduto al suolo dalla lampada stessa; da lì le fiamme si sarebbero estese fino al cumulo dei rifiuti vegetali poi andati a fuoco. L’ipotesi del dolo di conseguenza al momento appare abbastanza lontana: tutto sembra quindi partito dall’illuminazione.