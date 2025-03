Rima ottiene la certificazione per la parità di genere

Un riconoscimento che guarda al futuro e sottolinea l’impegno costante dell’azienda

nel promuovere un ambiente di lavoro basato su equità, meritocrazia e rispetto delle diversità

MONTICHIARI – Rima ha ottenuto la certificazione per la Gestione della Parità di Genere conforme alla norma UNI/PdR 125:2022, segnando un traguardo importante nel suo percorso verso la creazione di una cultura aziendale inclusiva e rispettosa. Un riconoscimento che guarda al futuro e sottolinea l’impegno costante di Rima nel promuovere un ambiente di lavoro basato su equità, meritocrazia e rispetto delle diversità.

La certificazione rientra in un più ampio progetto ESG (Environmental, Social, Governance) avviato nel 2024, che include anche la redazione del primo bilancio di sostenibilità aziendale e numerose iniziative volte a migliorare la sicurezza e il benessere sul luogo di lavoro.

Parallelamente, Rima ha intrapreso il percorso per ottenere la certificazione per la sicurezza sul luogo di lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001. Questa iniziativa riflette la priorità attribuita alla salute e alla sicurezza dei collaboratori, puntando a standard elevati di prevenzione e protezione. L’azienda considera un ambiente di lavoro sicuro il presupposto fondamentale per una produttività sostenibile e per il benessere del personale.

Attraverso interventi che spaziano dalla ristrutturazione degli uffici agli investimenti in tecnologie avanzate per la produzione, Rima continua a dimostrare il proprio impegno verso un ambiente lavorativo confortevole, sicuro e innovativo.

Il riconoscimento riflette una visione chiara, un impegno collettivo e il lavoro quotidiano delle persone che contribuiscono al successo dell’azienda. È la prova che rispetto, collaborazione ed equità sono i pilastri di un’organizzazione solida, pronta a fronteggiare le sfide future. La certificazione per la parità di genere rappresenta un traguardo importante e un impegno a proseguire su questa strada.

Guardando al futuro, Rima continuerà a perseguire i propri obiettivi ESG, promuovendo l’equilibrio tra vita lavorativa e privata e integrando diversità e inclusione nella propria visione aziendale.