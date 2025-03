FAG Artigrafiche, il packaging prende forma tra innovazione e sostenibilità

Qualità, innovazione e visione green: ecco chi siamo. L’azienda è stata fondata nel 1969 a Dogliani, in provincia di Cuneo

CANNETO – Quando si parla di eccellenza nel packaging, il nome di FAG Artigrafiche è sinonimo di qualità, innovazione e sostenibilità. Con oltre 50 anni di esperienza, l’azienda è leader nel settore cartotecnico, trasformando il cartone in soluzioni avanzate per packaging ed espositori, destinati ai più diversi settori merceologici.

Fondata nel 1969 a Dogliani (Cn), FAG Artigrafiche è cresciuta nel tempo, ampliando il proprio know-how e consolidando la propria presenza sul mercato.

Un momento chiave di questa evoluzione è stato nel 2008, con l’acquisizione della storica Litografica Cannetese, che ha rafforzato il legame dell’azienda con il territorio lombardo e arricchito la sua offerta produttiva.

Oggi, con oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore agli 80 milioni di euro, FAG Artigrafiche opera con due stabilimenti produttivi e una presenza consolidata in 19 mercati esteri. Un’azienda che continua a investire in tecnologie all’avanguardia e processi sostenibili, con un obiettivo chiaro: creare packaging innovativi che coniughino estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente.

Tecnologia, creatività

e sostenibilità: il mix vincente

L’innovazione in FAG Artigrafiche nasce dall’incontro tra tecnologia, design e attenzione per l’ambiente. Il sito di Canneto sull’Oglio è parte integrante di questa visione, con macchinari all’avanguardia per stampa offset, accoppiatura, fustellatura e incollatura, che permettono di realizzare prodotti altamente personalizzati, sia in termini di estetica che di funzionalità.

Ma la vera forza di FAG sono le persone. Un team esperto e dinamico, capace di trasformare ogni progetto in un’opportunità per innovare e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

L’impegno verso la sostenibilità è presente in ogni fase del processo produttivo. L’azienda ha adottato soluzioni a basso impatto ambientale, dall’ottimizzazione dei materiali alla gestione efficiente delle risorse, riducendo sprechi e promuovendo l’utilizzo di materie prime riciclate. Un ruolo chiave in questa trasformazione è svolto dal Fag LCA Tool, un software di eco-design che misura l’impronta ambientale del packaging e permette di sviluppare soluzioni sempre più sostenibili.

Un ambiente di lavoro che guarda al futuro

Innovazione non significa solo nuove tecnologie, ma anche un ambiente di lavoro stimolante. Per questo, la sede di Canneto sull’Oglio ha recentemente rinnovato i propri uffici, creando spazi moderni e funzionali, pensati per migliorare la collaborazione e rendere il lavoro più efficiente. «Abbiamo voluto un ambiente che rispecchiasse la nostra identità: dinamico, aperto, orientato al futuro» – spiegano dall’azienda. Ma come si vive il cambiamento dentro FAG Artigrafiche? Lo abbiamo chiesto a Davide Pellegrini, Display Business Manager, e Simone Rossetti, Packaging Business Manager, due figure chiave che, con 25 anni di esperienza ciascuno, hanno contribuito all’evoluzione della FAG.

DAVIDE PELLEGRINI

Display Business Manager

Davide, lavorare all’interno di Fag Artigrafiche da 25 anni significa aver visto un’evoluzione incredibile. Qual è stato il cambiamento più grande?

«L’azienda è cresciuta tantissimo. Siamo passati da una realtà più artigianale a una struttura organizzata e internazionale. Ma quello che è rimasto intatto è il nostro spirito: la passione per il lavoro e l’attenzione al cliente».

Il mondo del packaging è in continua trasformazione. Qual è oggi la sfida più grande?

«Senza dubbio, la sostenibilità e il servizio clienti. Oggi le aziende vogliono soluzioni che abbiano il minor impatto ambientale possibile. Noi di FAG Artigrafiche abbiamo raccolto la sfida, investendo in materiali innovativi, riducendo gli sprechi e sviluppando strumenti come il Fag LCA Tool per misurare l’impatto ambientale di ogni prodotto. Ma un packaging di qualità non è solo sostenibile: deve anche essere supportato da un servizio efficiente e attento. È per questo che il nostro customer service gioca un ruolo fondamentale, garantendo assistenza, consulenza e risposte rapide alle esigenze dei clienti, contribuendo ogni giorno al successo dei nostri progetti».

Un consiglio a chi vuole lavorare in questo settore?

«Essere curiosi. Questo è un settore in cui non si smette mai di imparare: tecnologie, materiali, nuove esigenze di mercato. Chi si ferma è perduto!».

Tre parole per descrivere FAG Artigrafiche?

«Innovativa, affidabile, visionaria».

SIMONE ROSSETTI

Packaging Business Manager

Simone, il packaging è cambiato molto negli ultimi anni. Cosa cercano oggi i clienti?

«Packaging che sia bello, pratico e sostenibile. Il design è fondamentale, ma deve essere accompagnato da funzionalità ed eco-compatibilità. Oggi non si può più pensare a una confezione senza tener conto dell’impatto ambientale».

Qual è il segreto per creare un packaging che funzioni?

«Ascoltare. Ogni cliente ha esigenze diverse e il nostro compito è trovare il giusto equilibrio tra estetica, praticità e rispetto per l’ambiente. Non basta fare una scatola: dobbiamo creare un’esperienza per chi la utilizza».

Dove sta andando il futuro del packaging?

«Verso materiali sempre più innovativi e soluzioni più smart. Il packaging non è solo contenitore, ma sta diventando interattivo, con elementi che migliorano l’esperienza del consumatore. Noi siamo già al lavoro su questo».

Cosa ti rende orgoglioso di lavorare in FAG?

«Sapere che il nostro lavoro fa la differenza. Vedere un prodotto finito sugli scaffali e sapere che è nato da un’idea sviluppata qui dentro è una soddisfazione enorme».

INNOVARE SIGNIFICA GUARDARE AVANTI

Dai display da banco alle confezioni premium

per il food & beverage, fino alle soluzioni su misura per il retail, ogni prodotto FAG è studiato per essere funzionale, accattivante e sostenibile.

Ma FAG Artigrafiche non è solo un produttore

di packaging: è un vero partner strategico

per le aziende che desiderano valorizzare i propri prodotti con un design innovativo e responsabile.