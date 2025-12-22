Riqualificazione e infrastrutture nel nuovo piano triennale del Comune di Goito

GOITO – Approvato dal consiglio comunale di Goito nie giorni scorsi il programma triennale dei Lavori Pubblici 2026–2028. «Una pianificazione – afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Paolo Boccola – concreta e condivisa per il futuro di Goito». Il piano è considerato dalla giunta goitese uno strumento fondamentale di pianificazione che definisce le principali opere pubbliche e le linee di intervento per i prossimi anni, con particolare attenzione alla riqualificazione urbana, alla sicurezza, alla sostenibilità e alla qualità dei servizi.

«Con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026–2028 – afferma il vice sindaco – abbiamo costruito una pianificazione concreta e responsabile, basata sull’ascolto e sul confronto con la cittadinanza. Non solo un elenco di opere, ma un metodo di lavoro che mette al centro le persone, i quartieri e le frazioni. L’obiettivo è dare risposte attese da tempo, migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici e accompagnare Goito in un percorso di crescita ordinata, sostenibile e condivisa».

Tra gli interventi di maggiore rilievo è prevista la riqualificazione del centro storico, che interesserà Piazza Gramsci, Piazza Sordello, via 26 Aprile e il collegamento pedonale tra piazza Sordello e via Dante Alighieri, per un investimento previsto di 1.595.000 euro.

Un progetto che l’amministrazione intende sviluppare attraverso un percorso di confronto e condivisione con la cittadinanza: prima dell’avvio dei lavori sono infatti previsti incontri pubblici per raccogliere osservazioni, segnalazioni e valutare insieme ai residenti e alle attività eventuali criticità e necessità.

A partire dal 2026, l’amministrazione avvierà incontri pubblici su tutto il territorio comunale, legati alla programmazione dei lavori pubblici, per confrontarsi direttamente con i cittadini, ascoltare le esigenze delle diverse zone del paese e delle frazioni e valutare preventivamente problematiche e priorità.

Proseguono, nel frattempo, sia le manutenzioni (asfaltature) della rete viaria sia la riqualificazione del Lungo Mincio. Per quest’ultimo tema è previsto un intervento da 410.000 euro dedicato al riequilibrio ambientale e alla valorizzazione di un’area di grande pregio naturalistico e paesaggistico.

È confermata la priorità sugli edifici scolastici con un intervento da 700.000 euro per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della palestra della scuola di Cerlongo. Nel programma è previsto anche un intervento da 1.257.000 euro legato al palazzetto del tennis, collegato all’esito del bando Seed, che potrà consentire un importante investimento sulle strutture sportive. Sono inoltre in fase di valutazione ulteriori interventi sugli impianti sportivi comunali. Sono previsti interventi di miglioramento ed efficientamento energetico di alcune strutture pubbliche, tra cui il Palazzo Municipale e il Teatro Comunale “Sala Verde”, che verranno realizzati anche attraverso le agevolazioni del Conto Termico. L’Amministrazione si sta attivando per l’avvio della gara e l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione, un intervento atteso da anni che porterà investimenti diffusi su tutto il territorio comunale.

Sono previsti miglioramenti importanti, tra cui la nuova illuminazione della strada che collega Goito a Torre, l’illuminazione della pista ciclabile Goito–Sacca e interventi su piazze, vie e frazioni, con un impatto significativo anche in termini di sicurezza urbana e stradale