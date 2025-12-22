Scambio di auguri tra i Venturieri del Löf, rievocatori storici di Redondesco

REDONDESCO – Lo scorso 13 dicembre, nella cornice del castello di Redondesco, i membri dell’associazione Venturieri del Löf di Asola si sono trovati per la tradizionale cena di fine anno seguita dallo scambio di auguri. I Venturieri del Löf sono un gruppo di rievocatori storici aventi come periodo storico di riferimento la prima metà del Cinquecento. Tra i membri, oltre a persone di Asola e dintorni, ci sono anche uomini di Visano, Calvisano e Como. Questi si radunano in occasione di alcune date particolari per mettere in scena con grande realismo battaglie dell’epoca. Nello specifico, i Venturieri del Löf si calano nella realtà dei lanzichenecchi, impersonando i famosi mercenari tedeschi che furono protagonisti del sacco di Roma nel 1527. Quest’anno il gruppo ha rievocato la battaglia di Pavia del 1525, uno degli scontri più decisivi del Rinascimento europeo, parte della guerra italiana tra Francia e Impero, in occasione del 500esimo anniversario. In questo come in altri appuntamenti, i membri dell’associazione vivono esattamente come vivevano i lanzichenecchi: mangiano le stesse cose – niente pomodori, pasta o patate, ma solo carne ai ferri e zuppe di legumi -, vestono gli stessi abiti – solo alcuni tessuti e cuciture sono consentiti – e dormono in tende di cotone alla luce delle candele. Tra i prossimi appuntamenti del gruppo la Frundsbergfestm, una grande rievocazione storica che raduna miglia di appassionati a Mindelheim in Baviera, in ricordo di Georg von Frundsberg, famoso capitano dei lanzichenecchi nato e vissuto lì.