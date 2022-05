13 luglio: il Radio Bruno Estate torna a riempire piazza Sordello

MANTOVA Erano stati i The Kolors a chiudere l’ultimo Radio Bruno Estate, quello del 2019, in una piazza Sordello come sempre piena e viva. Per due anni Mantova ha dovuto fare a meno delle emozioni che solo questo concertone riesca a dare grazie alla propria offerta trasversale e grazie anche alla brillantezza dei protagonisti che si alternano sul palcoscenico. Ebbene, la tappa mantovana del Radio Bruno Estate sarà il 13 luglio al termine della carrellata di ospiti internazionali che offre Mantova Live.

Quindi, una chiusura col botto per il ritorno della grande musica in piazza Sordello, che aprirà i battenti il 29 giugno con il sold out dei Placebo, i quali recupereranno finalmente la data saltata lo scorso anno. Da una band britannica all’altra, poiché il 2 luglio arriveranno in riva al Mincio i Kasabian, che proprio ieri hanno rilasciato il nuovo singolo “Scriptvre” (Columbia Records/Sony Music). Il brano arriva dopo il singolo “Alygatyr” e annuncia l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della rock band. Prodotto da Serge Pizzorno e Fraser T Smith, missato da Spike Stent e scritto da Serge, “Scriptvre” è una delle tante eccezionali tracce che comporranno l’attesissimo nuovo album “The Alchemist’s Euphoria”, in uscita il 5 agosto. Ancora musica internazionale il 5 luglio con Iggy Pop, nell’unica tappa italiana del suo tour europeo. L’icona della musica internazionale presenterà, nella speciale cornice della città rinascimentale, uno spettacolo senza precedenti: incentrato sui brani più celebri di Pop, lo show vanterà la prestigiosa collaborazione dei 18 elementi della storica Orchestra da Camera di Mantova.

L’8 e 9 luglio spazio alla musica italiana che strizza l’occhio ai più giovani. Parte Sangiovanni, la nuova popstar della musica italiana che porta il suo amore sconfinato per la musica nella celebre piazza mantovana. Il giorno dopo sarà Caparezza a salire sul palco con il suo di Exuvia Tour. La data, attesissima da tutti i fan, è il recupero del concerto previsto il 14 maggio alla Grana Padano Arena.

Quindi, come detto, il Radio Bruno Estate a chiudere la rassegna estiva di piazza Sordello passando l’ideale testimone a Palazzo Te, dove sono attesi Carmen Consoli (28 agosto) e Mahmood (3 settembre).