Ritrovata sana e salva l’88enne sparita a Viadana: era a un chilometro da casa

VIADANA I Carabinieri della Compagnia di Viadana, nella mattinata odierna, hanno rintracciato la signora 88nne del luogo che aveva fatto perdere le proprie tracce da oltre 24 ore. Ieri mattina i familiari dell’anziana avevano denunciato ai Carabinieri di Viadana l’allontanamento della donna, affetta da demenza senile.

Nell’immediatezza i Carabinieri di Viadana hanno effettuato le ricerche presso i conoscenti della donna e nei posti di abituale frequentazione, nonché interpellato i locali nosocomi, iniziando da subito attività tecniche finalizzate alla radiolocalizzazione della persona scomparsa.

È stato inoltre attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, sotto l’attento controllo del Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi. Già nel pomeriggio e sera di ieri i Carabinieri di Viadana, supportati dai Vigili del Fuoco e dalle Associazioni di volontariato della zona, avevano iniziato un vasto controllo dell’area urbana.

Questa mattina l’anziana signora è stata rintracciata a Viadana, all’interno dei giardini della scuola primaria “Vanoni” ubicata nell’omonima via, luogo che dista circa 1 km dalla sua abitazione. L’anziana è stata trovata in precarie condizioni di salute, e trasportata presso l’ospedale civile di Casalmaggiore per gli accertamenti del caso.

Una storia a lieto fine.