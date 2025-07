Ruba 60 euro di merce al supermercato: denunciato 30enne marocchino

SERMIDE I Carabinieri della Stazione di Felonica Po, al termine di mirati accertamenti, nei giorni scorsi hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 30enne marocchino, domiciliato in quel comune, il quale nel pomeriggio del 22 luglio sarebbe stato sorpreso oltre le casse del supermercato “Coop” di Sermide, con addosso della merce non pagata per un valore di 60 euro. La merce sarebbe stata prelevata dagli scaffali del supermercato, e non sarebbe stata pagata alla cassa. Quanto rinvenuto è stato restituito al supermercato.