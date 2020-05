Rogo a Bondanello: a fuoco 700 rotoballe di fieno. Escluso il dolo

MOGLIA Un vasto incendio è divampato verso le 6 di oggi, 21 maggio, in un fienile dell’azienda agricola Truzzi in via IV Novembre a Bondanello di Moglia. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mantova e Suzzara più una squadra da Guastalla in supporto. Le fiamme hanno interessato circa 700 rotoballe di fieno che erano state stoccate in una struttura che ospita anche il bestiame. Gli animali sono stati subito portati in salvo dai titolari e dagli operai dell’azienda. Secondo i primi accertamenti sulle cause del rogo fatte dai vigili del fuoco con l’intervento dei carabinieri, si tratterebbe di un incendio per autocombusrioine. Ieri i proprietari avrebbero stipato nel fienile delle roroballe di fieno appena raccolto che potrebbe avere innescato l’incendio per una fermentazione. Le squadre di Mantova e Suzzara sono ancora sul posto per le operazioni di smassamento del fieno.



Altro inendio di rotoballe questa mattina a San Benedetto Po in un’azienda agricola di strada Schiappa. L’allarme è scattato pooco dopo le 6.30. Le fiamme hanno interessato una sessantina di rotoballe; quasi tutte sono state messe al sicuro, mentre quelle che hanno preso fuoco sono state smassate. I vigili del fuoco hanno concluso questo intervento nel giro di un paio d’ore.