Calcio 3ª Categoria – Il Segnate è pronto per una stagione al top. Rosa completa con l’arrivo di Okwa

S.Giacomo d/Segnate Con rinnovato entusiasmo, si è svolta al Centro Ricreativo Sangiacomese la cena di presentazione per le squadre di Terza Categoria e Under 19 dell’Us Segnate. La serata si è conclusa con i discorsi del sindaco Brandani, del presidente della società Daniele Musto e degli allenatori Matteo Giacomelli e Carlo Bocchi. Nell’occasione è stato presentato l’ultimo acquisto che completa la rosa della prima squadra, l’attaccante Peter Okwa (nella foto) dal Pegognaga. L’appuntamento è fissato al 22 agosto per la prima squadra e al 23 per l’U19 per l’inizio della preparazione.