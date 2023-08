Marmirolo: riqualificazione via Marconi, ok al progetto definitivo

MARMIROLO Come precedentemente annunciato dall’amministrazione comunale di Marmirolo, nell’ambito dei lavori pubblici che saranno portati a termine nel capoluogo e nelle frazioni, nei prossimi mesi, avranno inizio le operazioni di manutenzione stradale e riqualificazione di via Marconi per un importo complessivo pari a 330mila euro: la giunta a cui fa capo il sindaco Paolo Galeotti, a tal riguardo, ha provveduto nei giorni scorsi ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento, fondamentale per avviare la gara d’appalto volta ad affidare l’opera di recupero del tratto stradale ormai vetusto.

I lavori che nei prossimi mesi potrebbero prendere il via, una volta aggiudicati alla ditta incaricata, saranno finanziati con l’avanzo di amministrazione 2022. Ugualmente, gli uffici comunali, si sarebbero già mossi per trasmettere alla Centrale Unica di Committenza “Gestione associata Cuc Mantova Sud”, ente preposto alla procedura, la richiesta di indizione della gara di affidamento dei lavori. Nel dettaglio, il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso: sul primo tronco stradale, come evidenziato dalla relazione tecnica, tra il piazzale del municipio e strada Ghiaie, è prevista la fresatura dell’intera piattaforma stradale con la posa di una nuova pavimentazione, preceduta dalla pulizia, dalla spazzolatura e dalla risagomatura della superficie. Per quanto riguarda il secondo tratto invece, da strada Ghiaie a strada Chiaviche, si procederà in maniera del tutto analoga, insistendo sulla fase di risagomatura, volta appunto a ripristinare alcuni avvallamenti creatisi con l’usura del manto stradale. Ulteriormente saranno eliminate le rotaie risalenti alla vecchia ferrovia Mantova – Peschiera e si provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale.