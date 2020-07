Rondò di Grazie, a breve i lavori

CURTATONE È una delle opere più attese a Curtatone ma non solo e finalmente è pronta a partire: lunedì 20 luglio, infatti, sarà posata la prima pietra della rotatoria di Grazie, snodo importante per tutta la viabilità del territorio.

Da sempre lo svincolo tra la ex Ss 10 “Padana Inferiore” e la Sp 1 “Asolana” è al centro della discussioni per l’elevato traffico che ogni giorno percorre il tratto – compresi molti mezzi pesanti – e la sua pericolosità (diversi sono stati gli incidenti mortali negli ultimi anni): critiche ora destinate a sparire definitivamente con l’inizio, tanto atteso, dei lavori per il rondò.

Un’opera che, come ormai noto, è stata resa possibile dai contributi arrivati dal “Patto per la Lombardia”, pari a 750mila euro destinati alla Provincia di Mantova, e dai 250mila euro messi a disposizione dal Comune di Curtatone.

Strada più sicura, dunque ma anche viabilità più scorrevole grazie alla rotonda che andrà a decongestionare il traffico in un punto da sempre al centro delle critiche dei cittadini e che andrà ad aggirare anche l’attraversamento di strada Morante, oggi unico punto di accesso per le auto che da località Santa devono immettersi sulla ex SS 10 per dirigersi in direzione di Castellucchio o Grazie. Un’opera di cui si dice molto soddisfatta l’amministrazione comunale di Curtatone, sindaco Carlo Bottani in primis, e di cui si attende con impazienza l’inizio dei lavori. Attesa per cui è ora scattato il conto alla rovescia: lunedì 20 luglio alle ore 10, infatti, è prevista la posa della prima pietra. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Bottani e l’assessore ai lavori pubblici Luigi Gelati.

I lavori, come in precedenza anticipato, sono stati affidati alla ditta Reggiani di Mantova con un ribasso del 17,37%. Il cantiere, che dovrebbe chiudersi in circa otto mesi, renderà necessaria una modifica alla viabilità per tutta la durata dei lavori: i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate non potranno transitare sulla Sp 1, in direzione Rivalta-Mantova, tra l’incrocio con la Sp 23 all’intersezione con l’ex Ss 10.

Valentina Gambini