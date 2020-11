MANTOVA Pochi tamponi e di conseguenza pochi contagi. Casi positivi letteralmente in picchiata oggi nel Mantovano dopo i grandi numeri della scorsa settimana. Solo 22 i nuovi contagi secondo il report della prefettura di Mantova, mentre per Regione Lombardia questi sono addirittura scesi a 19. Una tregua, seocndo gli addetti ai lavori, destinata a non durare.