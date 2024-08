Pallavolo serie B maschile – Ecco il cammino dell’Asolarem. Fasani: “Campionato di livello”

Asola La Federazione ha ufficializzato il calendario della B maschile. L’Asolaremedello, inserito nel girone C con altre 14 squadre, come avevamo annunciato giorni fa farà il suo esordio in casa dell’ostico Dual Caselle, a Sommacampagna il 12 ottobre. Prima sfida interna il 19 con l’Imecon Crema. Turno di riposo alla quinta (9/10 novembre). «Il calendario mi interessa relativamente – spiega coach Andrea Fasani – perché molte squadre stanno ancora definendo i roster. In ogni caso, essendo al terzo anno nella categoria, abbiamo la certezza che a priori non puoi definire nessuna squadra “abbordabile”. E come sempre ogni gara sarà da affrontare al 101%. Per noi è stato davvero importante confermare in gran parte il “gruppo storico” per poi intervenire sul mercato dove serviva. Abbiamo inserito ragazzi di qualità e ringiovanito la rosa, tanto più che avremo in organico ben sei ragazzi Under 20 su 15 atleti». Intanto sarà il confermatissimo Andrea Pignatelli a completare il reparto dei liberi. Nato e cresciuto ad Asola, ha vissuto in prima persona tutta la storia recente della società ed è l’unico “superstite” della stagione 19-20, ovvero quella della fusione con Remedello. «Per noi Pigna è un’istituzione – afferma il presidente Nicola Cavallari – e non potevamo prescindere dalla sua conferma: si tratta di un elemento fondamentale all’interno del gruppo, un esempio di professionalità e di dedizione totale alla causa».

Il cammino dell’Asolarem

1ª giornata (and. 12/10; rit. 1/2)

Dual Caselle-Asolaremedello

2ª giornata (and. 19/10; rit. 8/2)

Asolaremedello-Imecon Crema

3ª giornata (and. 26/10; rit. 2/2)

Asolaremedello-Mirandola

4ª giornata (and. 3/11; rit. 1/3)

Benacus-Asolaremedello

5ª giornata (and. 9/11; rit. 8/3)

Riposa: Asolaremedello

6ª giornata (and. 16/11; rit. 15/3)

Ongina-Asolaremedello

7ª giornata (and. 20/11; rit. 19/3)

Asolaremedello-Montichiari

8ª giornata (and. 23/11; rit. 22/3)

Carpi-Asolaremedello

9ª giornata (and. 30/11; rit. 29/3)

Asolaremedello-Modena

10ª giornata (and. 7/12; rit. 5/4)

Grassobbio-Asolaremedello

11ª giornata (and. 14/12; rit. 12/3)

Asolaremedello-Bologna

12ª giornata (and. 18/12; rit. 24/4)

Cremonese-Asolaremedello

13ª giornata (and. 21/12; rit. 26/4)

Asolaremedello-Radici Brescia

14ª giornata (and. 11/1; rit. 3/5)

Asolaremedello-Villa d’Oro

15ª giornata (and. 18/1; rit. 10/5)

Scanzorosciate-Asolaremedello