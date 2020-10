Calcio giovani – La Primavera del Mantova al debutto contro il Carpi

MANTOVA Finalmente è arrivato il momento di giocare anche per l’Under 18 del Mantova, che oggi scende in campo contro il Carpi nella prima giornata del Campionato Primavera 3 Berretti: la gara si disputa a Villimpenta, con fischio d’inizio alle ore 12. Tutte le altre formazioni biancorosse sono forzatamente a riposo.

Per i ragazzi di mister Matias Cuffa subito un derby, dunque, nel girone ci sono anche Modena, Piacenza, Cesena, Ravenna, Imolese e San Marino Academy. «Siamo felicissimi di cominciare – ha commentato il tecnico biancorosso -. Ho visto i miei ragazzi carichi, con tanta voglia di tornare in campo dopo un lungo periodo di stop. Abbiamo lavorato bene in questo periodo, nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Il campionato Primavera sarà per questi ragazzi un bel test, una grande prova in un girone di squadre forti e blasonate. I ragazzi sanno che il loro lavoro è importante e di sostegno anche per la prima squadra, e questo non può che essere un motivo in più per fare bene e dare il massimo, ogni giorno».

Per Cuffa inizia quindi la terza stagione in biancorosso. La prima, da giocatore agli ordini di mister Morgia, si era conclusa con un amaro secondo posto. Lo scorso anno è iniziata la nuova avventura da allenatore, prima alla guida della Berretti e poi in tandem con Garzon ha allenato anche la prima squadra dopo l’esonero di Brando, fino al 16 febbraio scorso. Ora è di nuovo in mezzo ai giovani con l’obiettivo di far crescere le nuove leve, sperando che possa uscire qualche talento per la prima squadra.

La 1ª giornata (ore 15): Cesena-Piacenza, Imolese-Ravenna, Mantova-Carpi (ore 12 a Villimpenta), Modena-San Marino Academy.