Da Land of Fashion 100mila euro per gli ospedali di Mantova e Brescia

MANTOVA Per Land of Fashion ospitare la moda nei luoghi più belli del nostro Paese significa coniugare un solido sistema di valori anche nei singoli territori.

Per questo attraverso le due destinazioni lombarde di Outlet Village del proprio portfolio, Mantova e Franciacorta, Land of Fashion dona 100.000 € a Ospedale di Mantova e a Fondazione Spedali Civili di Brescia, che raggruppa gli ospedali del territorio, Ospedale di Brescia, l’Ospedale di Montichiari e l’Ospedale di Gardone Val Trompia, per l’acquisto di strumentazione tecnica e fornitura di servizi a supporto dell’attività di contrasto al Coronavirus.

“Supportare queste realtà è per noi un gesto di gratitudine nei confronti di tutto il personale ospedaliero notte e giorno impegnato nel gestire questa emergenza. A loro va tutta la nostra ammirazione – spiega Volker Stinnes, CEO di Land of Fashion Group. Ci troviamo di fronte ad una crisi importante ma i cittadini italiani sono uniti e insieme ce la faremo.”

Tutti possono unirsi a Land of Fashion a supporto dell’Ospedale di Mantova e di Fondazione Spedali Civili di Brescia e dell’intera popolazione lombarda attraverso una donazione.