Una “savana” accanto all’ospedale

MANTOVA Sono svariate migliaia di metri quadrati su un appezzamento di terreno derivante da un fallimento. Un’area peraltro già interessata lo scorso anno da un incendio di vaste proporzioni che aveva destato forte apprensione, data la vicinanza all’ospedale “Carlo Poma” che vi dista pochissimi metri in linea d’aria. Lo stato dell’arte è comunque ben visibile e non manca di sollevare proteste da parte dei residenti del comparto che vivono, a detta loro, in una sorta di savana.

Da ultimo – come pure ne ha dato comunicazione la stessa Voce di Mantova – sono spuntati anche animali selvatici. Non è affatto raro infatti nelle strade che vanno sino al Pompilio vedersi attraversare la strada da cerbiatti o daini. Per non parlare di altra fauna, anche più sgradita, che qui trova comunque un habitat ideale per vivere e proliferare indisturbata.

Siamo insomma nell’area retrostante via Altobelli, resa edificabile a seguito di uno dei tanti piani attuativi approvati dall’amministrazione comunale quasi vent’anni fa, ma per la gran parte incorsi nella fase discendente della bolla speculativa che aveva prospettato a suo tempo un’implementazione della capacità residenziale e del terziario sino a esiti ben poco lusinghieri per i soggetti attuatori.

Oggi questo spazio di lottizzazione adiacente a Palazzo Alpi fa capo a un soggetto privato che lo ha acquistato dal liquidatore della società che vi aveva creduto. Ma quale che sia il suo futuro utilizzo, resta nel momento contingente il problema prodotto dalla lunga incuria.

La fitta vegetazione cresciuta negli anni, oltre a esibire alla vista un quadro di manifesto degrado, lascia anche temere per le condizioni igienico-sanitarie pregiudizievoli. Un problema, insomma, a fronte del quale il quartiere avanza richieste di intervento da parte del Comune. E non per acquistarlo, ma quantomeno per intervenire sul proprietario affinché queste svariate biolche di terreno siano messe in condizione di sicurezza. Un indirizzo che, la stessa amministrazione avrebbe già inserito nella propria agenda.