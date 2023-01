Calcio dilettanti – Castiglione, il baby portiere Zorzi alla Cremonese. Perani: “Grande chance per lui”

Castiglione Ve l’avevamo annunciato nell’edizione dell’altroieri, oggi l’operazione ha i crismi dell’ufficialità: il Castiglione ha ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese il portiere Enrico Zorzi, un classe 2006 che già quest’anno ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra in Eccellenza con la squadra di mister Esposito. Per il giovane estremo difensore la grande opportunità di approdare tra i professionisti, per affinare ulteriormente le proprie qualità.

«Siamo felici che un altro dei nostri ragazzi si sia guadagnato un’opportunità in una società professionistica – dice il vicepresidente aloisiano Giancarlo Perani – per noi è una soddisfazione. Andrà a rinforzare i ranghi dell’Under 17 grigiorossa. E magari, ci auguriamo per lui, molto presto anche l’approdo in Primavera, in una società che lavora molto bene anche con i giovani. Sicuramente per il ragazzo una vetrina importante, che può consentirgli di coltivare il talento indubbio che gli abbiamo sempre riconosciuto». Uscito Zorzi, la società rossoblù non tornerà sul mercato per reperire un’altra quota in vista del girone di ritorno: «Abbiamo tanti giovani da valorizzare – sottolinea Perani -, daremo spazio a loro quando ce ne sarà l’opportunità». L’unico rinforzo, dunque, sembra essere destinato a rimanere il centrocampista Brunelli.