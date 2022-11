Calcio Serie C – C’è Mantova-Albinoleffe, Corrent: “Tatticamente è una gara durissima”

Mantova Campionato avanti senza soste. Oggi il turno infrasettimanale e il Mantova di mister Nicola Corrent è atteso dalla sfida casalinga contro l’Albinoleffe: «Credo che ci voglia convinzione e consapevolezza in ciò che si fa – spiega il mister – . Bisogna essere più cinici e trasformare in rete le occasioni che riusciamo a creare. Nelle partite in cui stai dominando e creando, devi riuscire a segnare e far male. Consapevolezza ed autostima sono fondamentali per raggiungere i risultati». Quella odierna sarà una gara diversa rispetto a quella di Torino: «Le caratteristiche dell’avversario sono più simili a quelle della Pergolettese, Ha ottenuto risultati positivi fuori casa, sfruttando bene le ripartenze. Dovremo essere allo stesso tempo attenti e bravi a creare più occasioni possibili per fare gol. Mi aspetto una partita tatticamente e fisicamente dispendiosa» Fuori Ejjaki e Rodriguez, questa la situazione sul fronte formazione: «Pinton e Matteucci non dovrebbero essere pronti domani (oggi, ndr). Pierobon è recuperato, c’è solo da capire se utilizzarlo da subito, oppure a partita in corso». In difesa possibile il rientro di Pedrini al posto di Pinton: «Può giocare sia in avanti che come terzino – spiega Corrent – . Impossibile che tenga tutta la partita, ora sta a me decidere se farlo giocare dall’inizio». Ultimo pensiero dedicato ai tifosi: «Mi ha fatto davvero piacere vederne così tanti. Ora mi aspetto che continuino a venire in molti per supportarci e continuare a crescere tutti insieme».