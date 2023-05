Sabbioneta – La biblioteca sarà intitolata a Enrico Agosta Del Forte

Sabbioneta Sarà intitolata al poeta, scrittore e letterato locale Enrico Agosta Del Forte la biblioteca comunale di Palazzo Forti. Inaugurata nel 2005, la biblioteca non ha mai avuto una propria intitolazione; così l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Pasquali ha deciso in merito, scegliendo un concittadino che ha dato lustro a Sabbioneta nel corso della propria esistenza.

Nato a Villa Pasquali il 15 agosto 1910 e scomparso a Rapallo il 20 gennaio 1983, Enrico Agosta Del Forte si è distinto per il grande impegno culturale, come autore di saggi storici, di opere letterarie e poetiche dedicate alla storia della città di Sabbioneta e del suo territorio.

La decisione è stata presa dopo che i familiari hanno espressamente autorizzato il Comune ad intitolare la biblioteca al loro congiunto.

É caduto così il suggerimento avanzato dal cultore di storia locale Alberto Sarzi Madidini, che aveva proposto di intitolarla allo scrittore risorgimentale Ippolito Nievo, perché aveva trascorso alcuni anni della sua giovinezza nella cittadina gonzaghesca, scrivendovi anche il suo primo romanzo. Ipotesi che aveva suscitato alcune perplessità, visti i giudizi poco lusinghieri dati sulla città e sulla sua gente dal letterato ottocentesco.

Prossimamente sarà organizzata un’apposita cerimonia.