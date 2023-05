San Giorgio – L’Acquapark cambia gestione, tutto pronto per il 12 giugno

San Giorgio Bigarello Tempo ancora un paio di settimane e l’AcquaPark di San Giorgio potrà riaprire al pubblico (il taglio del nastro è fissato per il 17 giugno, ), con un servizio di qualità a costi accessibili. Lo ha confermato Matteo Melzi di Aquamore, ricevuto ieri mattina in municipio a Mottella dal sindaco Beniamino Morselli e dall’assessore allo Sport Laura Spiritelli e che gestirà la piscina comunale di San Giorgio Bigarello per i prossimi 15 anni. «L’estate del 2023 sarà all’insegna della continuità con il passato visti i tempi ristretti per aprire l’impianto natatorio – specifica Melzi – ma dal 2024 introdurremo elementi di novità, quali ad esempio Aquamore Summer Camp e il piano degli eventi che già svolgiamo negli altri undici Centri che gestiamo». Il concessionario investirà – sia a livello impiantistico che strutturale – per la durata contrattuale 500mila euro ed uno dei primi interventi riguarderà l’abbattimento delle barriere architettoniche. Soddisfazione è stata espressa anche dall’amministrazione comunale che ha voluto innanzitutto ringraziare il precedente gestore dell’impianto, Renato Cisana. « Già da lunedì 12 giugno sarà aperta la reception per fornire informazioni su servizi della piscina e abbonamenti. Tutte le informazioni sui social @aquamore.aquapar