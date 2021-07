Sabbioneta – Manutenzione stradale, pronti interventi da 200mila euro

SABBIONETA Nuovo incarico per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, funzionale alla loro messa in sicurezza. Nei giorni scorsi il Comune ha conferito l’incarico di realizzazione delle opere all’impresa Roffia di Marcaria. Le strade interessate sono alcune arterie locali dislocate a ridosso delle frazioni, come via Mezzana, via Ghiaia, via Santuario e via Commessaggio inferiore. Il progetto, redatto dall’ing. Gabriele Squassabia, prevede interventi per centomila euro. Altro incarico, conferito il 19 luglio, è quello al geom, Ernesto Ceriali di Mantova, cui è stata affidata la direzione lavori e il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per alcuni tratti viabili del territorio, per i quali il Comune di Sabbioneta è risultato beneficiario di un contributo regionale di 36.000 euro su un progetto candidato di 84.500 euro.

I cantieri partiranno solo a settembre o, comunque, non prima di ferragosto ma il Comune ha già affidati gli interventi che permetteranno la sistemazione di alcune vie centrali del territorio che da tempo necessitano di interventi importanti. «Sono lavori attesi da una decina d’anni», spiega, infatti, il sindaco Marco Pasquali senza nascondere la soddisfazione per il risultato raggiunto. Opere che daranno nuovo volto – e sicurezza – a diverse strade centrali del territorio che mettono in collegamento le diverse frazioni o che conducono a strutture centrali del paese, come la stessa casa di riposo.

Due gli step in cui verranno realizzati i lavori sulle strade: un primo stralcio dal costo complessivo di 100mila euro ed uno successivo di circa 86mila euro. Nel primo caso gli interventi saranno realizzati grazie ad un finanziamento per la messa in sicurezza delle strade messo interamente a disposizione dal Ministero. Nl secondo caso, invece, metà dei costi è coperto da un contributo di Regione Lombardia e la restante parte da fondi propri del Comune di Sabbioneta.