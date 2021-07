San Giovanni del Dosso – Investito da fiammata, ustionato un 42enne

SAN GIOVANNI DEL DOSSO Grave incidente domestico ieri mattina a San Giovanni del Dosso: un 42enne è stato investito da una fiammata mentre stava accendendo un fuoco di sterpaglie e altri residui legnosi nel cortile dell’abitazione della madre. Trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona non è in pericolo di vita anche se le ustioni riportate a viso, collo e arti sono comunque piuttosto gravi.

La ricostruzione del fatto è ancora in corso da parte dei carabinieri anche se sembra che il 42enne – residente a Quistello con la propria famiglia – si fosse recato all’abitazione della madre, in via Roma a San Giovanni del Dosso, per eseguire alcuni lavoretti di manutenzione. Al termine degli stessi il 42enne decideva di bruciare, nel cortile esterno dell’abitazione – che si trova sul retro della stessa, la cui facciata è rivolta verso il municipio dossese – alcune sterpaglie e residui legnosi. Per attizzare le fiamme il 42enne avrebbe utilizzato della benzina e questo è stato il suo errore: un ritorno di fiamma ha infatti investito l’uomo causando anche lo scoppio della tanica.

A dare l’allarme la moglie del 42enne, che si trovava anch’essa con lui al momento dell’incidente e sul posto arrivavano subito i vigili del fuoco, unitamente ai carabinieri e ai sanitari del 118; questi ultimi, avendo riscontrato gravi ustioni al volto, al collo, alle braccia e alle gambe del 42enne, disponevano immediatamente il ricovero dell’uomo all’ospedale di Cremona. Giunto in eliambulanza al nosocomio, il 42enne veniva giudicato non in pericolo di vita ma le gravi ustioni riportate necessiteranno di ulteriori esami e cure e per ora non è ancora stata sciolta la prognosi. Sul posto, oltre ai soccoritori, anche il sindaco dossese Angela Zibordi che si trovava nel proprio ufficio al momento della violenta fiammata e del successivo scoppio della tanica.