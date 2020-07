Gonzaga – Dopo 33 anni chiude lo studio fotografico “L’Immagine”

GONZAGA Lo storico studio fotografico “L’Immagine” chiude dopo ben 33 anni di attività, e Anna Nordera, proprietaria dell’esercizio commerciale, viene salutata con grande riconoscenza da tutta la comunità gonzaghese.

Una vita trascorsa condividendo ed immortalando i momenti più emozionanti: matrimoni, battesimi, comunioni e compleanni. Memorie che difficilmente si scordano e che ancora oggi riescono a commuovere.

Anna descrive questi anni come meravigliosi: «A Gonzaga non ho trovato solo dei clienti – ha dichiarato – ho trovato degli amici veri; vi porterò sempre nel cuore, poiché avete condiviso una parte importante del mio percorso». Si sa, quando c’è la passione e la dedizione per il proprio lavoro, tutti i sacrifici realizzati per costruire qualcosa di concreto si dissolvono e lasciano spazio alla soddisfazione, così i commercianti di Gonzaga hanno voluto dimostrare alla fotografa un’immensa gratitudine per i momenti di servizio trascorsi fianco a fianco.